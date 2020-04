Prenderemo il sole dentro i famosi pannelli in plexiglass? L’ideatore del progetto a Live spiega come funzionano (Di lunedì 20 aprile 2020) In questi giorni gli italiani sembrano essere ossessionati dalle vacanze estive. Mentre si continua a morire, con oltre 400 morti al giorno per il coronavirus, e si continua a perdere il lavoro e ad avere problemi molto più seri a cui pensare, l’ossessione per le ferie al mare ( come se non si potesse andare anche altrove) continuano a ossessionarci a quanto pare. E da quando sui social sono apparse le prime foto di questi pannelli di plexiglass che ci permetterebbero di “isolarci” sulla spiaggia e prendere il sole senza pericolo, non si parla d’altro. La maggior parte delle persone, dopo aver visto il prototipo, ha bocciato l’idea senza neppure pensare a una possibile realizzazione. Ma ieri sera nello studio di Live-Non è la d’Urso, l’ideatore dei famosi pannelli in plexiglass, insieme a sua moglie ( anche se non sembrava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 aprile 2020) In questi giorni gli italiani sembrano essere ossessionati dalle vacanze estive. Mentre si continua a morire, con oltre 400 morti al giorno per il coronavirus, e si continua a perdere il lavoro e ad avere problemi molto più seri a cui pensare, l’ossessione per le ferie al mare ( come se non si potesse andare anche altrove) continuano a ossessionarci a quanto pare. E da quando sui social sono apparse le prime foto di questidiche ci permetterebbero di “isolarci” sulla spiaggia e prendere ilsenza pericolo, non si parla d’altro. La maggior parte delle persone, dopo aver visto il prototipo, ha bocciato l’idea senza neppure pensare a una possibile realizzazione. Ma ieri sera nello studio di-Non è la d’Urso, l’ideatore deiin, insieme a sua moglie ( anche se non sembrava ...

adelia_alberto : RT @Marghe90: 'Molti si ricordano l'urlo per mia madre.(...) Ora non so dove ci vedremo, ne quanto sole o pioggia prenderemo. Ma una cosa l… - filippo898 : RT @tempoweb: 'Prenderemo il sole in balcone'. La battuta di #Brusaferro nasconde un'amara verità - primalunabella : RT @tempoweb: 'Prenderemo il sole in balcone'. La battuta di #Brusaferro nasconde un'amara verità - Andyphone : RT @tempoweb: 'Prenderemo il sole in balcone'. La battuta di #Brusaferro nasconde un'amara verità - SimonaOrlando_ : RT @tempoweb: 'Prenderemo il sole in balcone'. La battuta di #Brusaferro nasconde un'amara verità -