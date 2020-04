Moda, le imprese del settore premono per ripartire: Gucci apre già oggi, lunedì 20 aprile. Gli imprenditori: “Servono indicazioni precise per tutta la filiera”. Ma il rientro non sarà comunque al 100% (Di lunedì 20 aprile 2020) Il mondo del lusso scalpita. La Moda italiana e la sua filiera, unica al mondo per la qualità dei prodotti, è completamente ferma da un mese a causa dell’epidemia di coronavirus che solo in Italia ha causato oltre 23mila vittime. “È necessario ripartire subito, senza perdere tempo”, dicono le rappresentanze del settore, per non minare per sempre la preziosa realtà italiana, fatta anche di migliaia di piccole imprese e di artigiani, che da sola è la seconda manifattura in Europa con il 40% della produzione totale. Confindustria Moda preme sul governo e ha già siglato un accordo con i sindacati da cui è nato un protocollo per la sicurezza nelle aziende, con tutte le direttive da seguire quando si potrà riaprire. Già, quando. Negli ultimi giorni si sono susseguite indiscrezioni e ipotesi di date ma la ... Leggi su ilfattoquotidiano Moda - filiera delle piccole e medie imprese a rischio estinzione

Le aziende che potrebbero ripartire, gradualmente, già dopo il 25 aprile, sono le aziende dei settori moda e auto. Mercoledì 22 aprile nel CdM il governo deciderà i nuovi codici Ateco che entreranno ...

Il presidente insiste almeno su moda, mobile e cantieri: «Ma decide il Governo ... ancora in grande difficoltà – a partire dalla Lombardia – dovessero concedere una sorta di liberi tutti a cittadini e ...

