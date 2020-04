Marcello Cesena si è sposato: nozze per Jean Claude di Sensualità a corte (Di lunedì 20 aprile 2020) Grande giubilo in tutto il regno: Marcello Cesena, indimenticabile Jean Claude di Sensualità a corte, si è sposato con il compagno Alessandro Iovine. L’attore che per anni ha indossato i panni dell’adorabile e goffo baronetto della sitcom che ha impazzato nei programmi della Gialappa’s Band anche grazie ai siparietti con l’iconica e terribile ‘Madre‘ si è unito civilmente alla sua dolce metà in una Roma spettrale per l’emergenza sanitaria. Marcello Cesena e Alessandro Iovine sposi: ‘L’amore trionfa su tutto’ Muniti di guanti e mascherine i due si sono detti di sì: nessuna festa chiaramente, in quanto gli assembramenti sono severamente vietati. “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati!! Perché non volevamo ... Leggi su tvzap.kataweb Marcello Cesena si è sposato - Jean Claude di Sensualità a Corte a nozze con Alessandro Iovine

