La foto di Bonucci e la spiegazione della compagna | «I miei attraversano una scala

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Come al solito, i social network possono trasformarsi in un boomerang. Sia per chi si espone, sia per chi pensa di poterli utilizzare come se fossero una sorta di agenzia investigativa per fare poi i castigatori di usi e costumi altrui (soprattutto se l’altro è un personaggio famoso, del mondo dello spettacolo o dello sport). Le critiche, nelle ultime ore, si sono concentrate su casa. Il difensoreJuventus è stato ritratto in unacon la, i suoi figli e i suoceri, mentre era in posa per unadi famiglia. La piccola reunion si è resa necessaria per festeggiare il compleanno del suocero di, proprio nei giorni in cui l’Italia intera è in lockdown per l’emergenza coronavirus. LEGGI ANCHE >dice che Kean ha il 50%colpa per gli insulti ricevuti Casa, le polemiche per la festa di ...