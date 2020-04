Juventus 2020/2021: sarà 4-3-3. Cinque novità tra i titolari e la pazza idea di Sarri (Di lunedì 20 aprile 2020) Juventus 2020 2021- Un mercato ancora da decifrare e valutare, ma la sensazione è che la Juventus della prossima stagione potrebbe dar vita a diverse novità nella formazione titolare. Sarri si affiderà in pianta stabile al 4-3-3: occhio al capitolo cessioni. Paratici potrebbe sacrificare ben 5 pedine per rinforzare e ringiovanire l’organico della prossima stagione. Verso l’addio Pjanic, Bernardeschi, Higuain, Rugani e uno tra Ramsey e Rabiot. Juventus 2020 2021: obiettivo Tonali e Pogba Come noto, Paratici proverà l’affondo per Tonali e Pogba. Il primo ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter. Il secondo resta l’oggetto del desiderio del mercato bianconero, ma serviranno circa 100 milioni di euro. Leggi anche: Icardi Juventus, adesso è davvero possibile: la cifra ... Leggi su juvedipendenza Nuova maglia Juventus 2020/2021 : ritornano le strisce -FOTO-

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, ha lanciato alcune frecciate a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in una intervista alla 'Bild': "Sarri non mi ha mai ...

E' intervenuto a Sky Sport ed è tornato anche sul pesante rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 2006 David Trezeguet, e l'ex Juve lo fa tutto sommato con un sorriso: “Non volevo che tanti ...

