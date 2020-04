‘Gf Vip 4’ | Paola Di Benedetto risponde una volta per tutte a chi la accusa di aver vinto

Leggi su isaechia

(Di lunedì 20 aprile 2020) Grazie al consenso ottenuto da parte del pubblico di Canale 5,Diha trionfato al Grande Fratello Vip 4 aggiudicandosi la vittoria della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La ex Madre Natura di Ciao Darwin, che in passato avevamo già visto a L’Isola dei Famosi 13, è stata intervistata da FQ Magazine e ha raccontato come è stato l’impatto con l’esterno unauscita dalla Casa più spiata d’Italia: La prima immagine fuori dalla Casa? Una ventina di persone della produzione, tra operatori e cameraman, con guanti e mascherine. È stato triste. C’era un silenzio assordante che non ci aspettavamo. Ecco, lì ho realizzato cosa stesse davvero succedendo fuori dalla nostra bolla e mi sono detta: ‘Forse non c’è proprio niente per cui essere felici’. Mi ...