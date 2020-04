Due Giovani Innamorati si Incontrano di Nascosto e si Baciano per Strada: Multati dai Vigili (Di lunedì 20 aprile 2020) A Brugherio (MB) le forze dell’ordine hanno scoperto due Giovani Innamorati che si baciavano per Strada, nonostante il divieto di uscire per Strada dovuto all’emergenza coronavirus. Il ragazzo, che aveva raggiunto la fidanzatina sotto l’abitazione di lei, ha dichiarato: “Non potevo più stare senza di lei e l’ho raggiunta“. La scusa non ha trovato l’approvazione dei vigili, che hanno multato entrambi. I controlli a tappeto sul territorio lombardo vanno avanti, sia sulle automobili che sui cittadini a piedi. Sono state quindi sanzionate diverse persone, dall’anziano che si stava riposando su una panchina all’uomo che sosteneva di dover fare la spesa anche se al negozio di alimentari non era il suo turno, fino al proprietario di un cane che stava portando a passeggio l’animale molto lontano da casa sua. Leggi su youreduaction Giocano a tennis sui tetti dei palazzi - due giovani atlete diventano star web

Il Como apre la sua sezione femminile con due squadre giovanili

Ostia - approfittano della bella giornata per andare a pescare al mare : multati due giovani (Di lunedì 20 aprile 2020) A Brugherio (MB) le forze dell’ordine hanno scoperto dueche si baciavano per, nonostante il divieto di uscire perdovuto all’emergenza coronavirus. Il ragazzo, che aveva raggiunto la fidanzatina sotto l’abitazione di lei, ha dichiarato: “Non potevo più stare senza di lei e l’ho raggiunta“. La scusa non ha trovato l’approvazione dei vigili, che hanno multato entrambi. I controlli a tappeto sul territorio lombardo vanno avanti, sia sulle automobili che sui cittadini a piedi. Sono state quindi sanzionate diverse persone, dall’anziano che si stava riposando su una panchina all’uomo che sosteneva di dover fare la spesa anche se al negozio di alimentari non era il suo turno, fino al proprietario di un cane che stava portando a passeggio l’animale molto lontano da casa sua.

ItalyMFA : ?? Due giovani voci per un omaggio a due grandi città #Napoli e #Roma #OsvaldoDiDio canta ‘O sole mio e… - ValdoTv : - RoystonVince : RT @deb_pisano: Due giovani autori a confronto, con i loro romanzi, le storie e gli stili che li caratterizzano. Vi aspettiamo! - AdesadesSanctis : RT @sportface2016: Sportface Live: questa sera alle 21.30 @matmosciatti11 intervisterà in diretta sulla nostra pagina #Facebook Flavio #Cob… - RobiRobigno : Tra due anni Newcastle-Milan 10-0 in amichevole (solo lì potremo affrontarli perché col cazzo che col progettino gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due Giovani Furti d'auto a Cerignola, due giovani sorpresi mentre davano una "spintarella" ad un Fiat Doblò. Sequestrati arnesi per lo scasso l'Immediato I giovani baristi oltre la crisi: non perdere il contatto con i clienti

Da nord a sud i giovani baristi italiani sono già al lavoro per ripartire con nuove idee nel ... In sei regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania) si concentrano ...

Calabresi al Nord, Polimeni: “Santelli si ponga il problema di come farli rientrare”

“Ho letto gli appelli che le hanno rivolto due nostri giovani concittadini che vivono al nord, Claudia Greco, insegnante part-time e Stefano Morelli, operatore nel mondo dell’arte. Non posso che ...

Da nord a sud i giovani baristi italiani sono già al lavoro per ripartire con nuove idee nel ... In sei regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania) si concentrano ...“Ho letto gli appelli che le hanno rivolto due nostri giovani concittadini che vivono al nord, Claudia Greco, insegnante part-time e Stefano Morelli, operatore nel mondo dell’arte. Non posso che ...