Covid-19 | amnistie di massa ma i prigionieri di coscienza rimangono in carcere

Il 17 aprile il governo di Myanmar ha decretato la più ampia amnistia di massa dell'ultimo decennio: ne hanno beneficiato esattamente 24.896 prigionieri. Alle prese col sovraffollamento (l'immagine è tratta da questo post) e con situazioni igienico-sanitarie deplorevoli, condizioni che aprono un'autostrada alla diffusione della pandemia da Covid-19 nelle carceri, molti governi si sono convinti a decongestionare i centri di detenzione. In Indonesia sono stati rilasciati 30.000 detenuti; in (...) - Mondo / carcere, prigionieri, , prigionieri di coscienza, Coronavirus

