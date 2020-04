Coronavirus | Pregliasco | “Anticipare le riaperture vuol dire contagi”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il virologo Maurizio, intervenuto a “Circo Massimo” su Radio Capital, ha parlato dellein previsione a maggio. Leggi anche –>, Roberto Saviano: “A nord, come a Sud non si deve tacere” Aperturacontatti e quindi contagi. A sostenerlo sono in tanti, l’ultimo in termini di tempo è Maurizio, intervenuto … L'articolo: “Anticipare lecontagi” proviene da www.meteoweek.com.