Coronavirus | ospizio diventa casa degli orrori | anziani abbandonati

(Di lunedì 20 aprile 2020) L’si trasforma in: è di queste ore l’agghiacciante storia che riguarda ladi riposo privata Harren, in Canada. Stando a quanto ricostruito dalle indagini svolte fino a questo momento, con l’inizio dell’epidemia dail personale infermieristico avrebbe abbandonato glinelladi riposo. Glia loro stessi sono stati ritrovati in condizioni strazianti. L’inchiesta delle autorità sanitarie Canadesi Secondo fonti giornalistiche canadesi, in meno di un mese 31sono stati trovati morti nelladi riposo Harren di Montreal. Tra questi, sono almeno 5 i casi confermati di. Le autorità sanitarie del Quebec sono state allertate dopo che la maggior parte dello staff sanitario aveva abbandonato la residenza, spaventato dall’epidemia ...

Rimane al centro dell'attenzione la situazione delle RSA del Veneto per i contagi di Covid-19 registrati ai danni di operatori ed ospiti ... Perché agli ospiti inseriti in casa di riposo non sono ...Si tratterebbe di un atto dovuto, al momento infatti non risulterebbe alcuna ipotesi di reato e non ci sarebbero indagati. Nella casa di riposo, dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono morte nove ...