Coronavirus, infarto: mortalità triplicata per paura di essere contagiati in ospedale (Di lunedì 20 aprile 2020) Un danno collaterale del Coronavirus è l’aumento della mortalità per infarto. Le persone non si recano negli ospedali per paura di esporsi al contagio. Il dato allarmante arriva direttamente da uno studio dell’Istituto Cardiologico Monzino, struttura specializzata nella cura delle malattie cardiovascolari. Non si tratta di dati definitivi ovviamente, ma trovano conferma anche in ricerche … L'articolo Coronavirus, infarto: mortalità triplicata per paura di essere contagiati in ospedale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : triplicata la mortalità per infarto - la gente evita gli ospedali

MUORE D'INFARTO IN MONTAGNA SENZA SOCCORSI/ Nessuno lo aiuta : paura del coronavirus

