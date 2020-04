Conferenza Conte | quando parla il Premier | data e orario della diretta tv e streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il decreto Aprile 2020 è prossimo all’annuncio, il Governo è al lavoro per progettare la Fase 2. Tra le prime indiscrezioni relative agli interventi di sostegno che dovrebbero venir utilizzati nel decreto Aprile l’indennità per i lavoratori autonomi e Partite Iva che dovrebbe passare da 600 a 800 euro, il Bonus Vacanze 2020 per sostenere il turismo in Italia, indennità per lavoratrici domestiche regolari per la tutela di colf e badanti ed il bonus babysitter che dovrebbe venir rinnovato., l’informativa al Senato e alla Camera dei Deputati Nella giornata di domani, martedì 21 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppeinterverrà alle ore 15:00 nell’Aula del Senato per un’informativa, e intorno alle ore 17:30 sarà nell’AulaCamera per ...