Commissario Montalbano | stasera 20 Aprile 2020 su Rai1 col “gioco delle tre carte” | trama

(Di lunedì 20 aprile 2020) Torna questa sera in tv uno dei personaggi più amati dell’intero panorama televisivo italiano degli ultimi decenni: stiamo parlando del Ilche si riprende la scena sucon l’episodio “Il giocotre carte”. Ancora una volta interpretato magistralmente da Luca Zingarettiindaga in questa puntata sulla strana morte di un uomo. Omicidio o incidente? Ecco tutta lae dettagli su cast e sullo storyboard dell’episodio di questa sera Lunedì 2020su: su cosa indaga Salvo alias Luca Zingaretti Ancora un lunedì sera contraddistintoavventurosa indagini delche ritorna sucon “Il giocotre carte”. Questo film diretto da Alberto Sironi e tratto dalla raccolta “Gli arancini di ...

Raicomspa : Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano 'Il gioco delle tre carte', in prima serata su #Rai1… - RaiUno : Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Riuscirà il nostro amato… - Noovyis : (Il commissario Montalbano: Il gioco delle tre carte stasera su Rai1 in replica) Playhitmusic - - elidefincato : RT @pulcepalma: Montalbano santiò, fin da quando aveva aperto gli occhi si era fatto persuaso che quella sarebbe stata una giornata contrar… - italiaserait : #CommissarioMontalbano, stasera #20Aprile 2020 su #Rai1 col 'gioco delle tre carte': trama e cast… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

La serie di film Il Commissario Montalbano andrà in onda in prima serata su Rai 1 la a partire salle ore 21:10 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito ...Rocco Pennisi, un uomo ormai schiantato dal dolore e che non crede più alla giustizia, si professa ancora una volta innocente. Il cugino di Rocco, il professor Tommasino, racconta al commissario ...