"Chiudi la Campania ma non hai la sanità all'altezza", scacco matto per Salvini: De Luca zittito in tempo record (Di lunedì 20 aprile 2020) Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca stanno generando non poca polemica. Il presidente della Campania ha infatti ammesso che prenderà provvedimenti se le regioni del Nord riapriranno dopo il 4 maggio. In parole povere De Luca ha annunciato "di chiudere i confini" per i lombardi, i veneti e chi più ne ha più ne metta. Frasi che, oltre a Luca Zaia, non sono piaciute a un altro leghista: Matteo Salvini. "De Luca vuol chiudere la Campania. Ricordo sottovoce al signor De Luca, che l'anno scorso più di 15mila tra uomini e donne sono partiti per farsi curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri... Evidentemente De Luca non ha una sanità all'altezza...'". Queste le dure parole di replica del Leader della Lega in una diretta Facebook. Leggi su liberoquotidiano Campania - De Luca : “Chiudiamo i confini regionali”

Scontro Nord-Sud tra regioni La Campania avverte : «Chiudiamo i confini»

Ultime Notizie dalla rete : Chiudi Campania Salvini vs De Luca: "Chiudi Campania ma non hai sanità all'altezza" Adnkronos Matteo Salvini risponde a Vincenzo De Luca: "Vuol chiudere la Campania? Gli ricordo che non ha una sanità all'altezza"

