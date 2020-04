Catania, 13 poliziotti immobilizzano un uomo e lo prendono a manganellate per strada | VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Catania, uomo preso a manganellate per strada “Mi sembra si stia esagerando…questo ieri a Catania. Fatelo girare”. Un video circolato nelle ultime ore sui social mostra un gruppo di poliziotti, 13 stando alla stampa locale, prendere a manganellate un uomo per strada a Catania. Secondo quanto riportato dall’utente che ha condiviso il filmato, il catanese viaggiava su un autobus senza biglietto, e per questo era stato fatto scendere. Un giornale locale racconta che l’uomo si era agitato così tanto da aver chiesto all’autista di scendere e chiamare i soccorsi. Dopo essersi scagliato contro l’ambulanza e contro la volante della polizia che si era avvicinata, gli agenti hanno chiamato i rinforzi. Sono giunte così altre quattro volanti. Nel video si vedono gli agenti utilizzare un taser per placare il cittadino, che subito ... Leggi su tpi Catania - dieci poliziotti e sei volanti per fermare un uomo ferito a una mano : il video suscita polemiche

