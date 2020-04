Caso Legnano: ex sindaco Fratus condannato a 2 anni e 2 mesi (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Giambattista Fratus, ex sindaco leghista di Legnano è stato condannato dal tribunale di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese, a 2 anni e 2 mesi con l'accusa di aver turbato i bandi per la nomina di alcuni ruoli dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate. La sentenza è arrivata stamane, lunedì 20 aprile, al termine di un processo con rito immediato. Condannati in concorso anche l'ex vicesindaco Maurizio Cozzi (2 anni) e l'ex assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini (1 anno e tre mesi), coinvolti nell'inchiesta ribattezzata 'Piazza pulita' e coordinata dal pm Nadia Calcaterra. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - discriminazioni e omissioni nelle direttive che hanno inguaiato le Rsa lombarde. Il caso della Sant’Erasmo di Legnano (Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Giambattista, exleghista diè statodal tribunale di Busto Arsizio, comune in provincia di Varese, a 2e 2con l'accusa di aver turbato i bandi per la nomina di alcuni ruoli dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate. La sentenza è arrivata stamane, lunedì 20 aprile, al termine di un processo con rito immediato. Condannati in concorso anche l'ex viceMaurizio Cozzi (2) e l'ex assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini (1 anno e tre), coinvolti nell'inchiesta ribattezzata 'Piazza pulita' e coordinata dal pm Nadia Calcaterra.

