Adidas Ultraboost | le migliori scarpe da corsa della storia ora sono anche le più cool

(Di lunedì 20 aprile 2020) Quando qualcosa funziona, non ha bisogno di continue modifiche, e le sneakersfunzionano, eccome. Questo modello è già una delledapiù popolari, e non è un caso. L'intersuola BOOST le rende comode per camminare e correre, mentre il designtomaia assicura una presa quasi perfetta. E non siamo solo noi a dirlo. Sarà difficile trovare un corridore che non la pensi allo stesso modo. Quindi, per l'ultimo lancio di, la parte tecnica del progetto rimane la stessa perché non ha bisogno di alcuna variazione. Tuttavia, il marchio non sarebbe rimasto fermo a lungo. Ecco perché ora presentaM, un modello che altera il look per dargli quel tocco di colore che piacerà a molti.Sotto una struttura nera a getto si vede l'intersuola colorata.disponibili ...