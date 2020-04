Torino, scontri tra polizia e anarchici dopo lo scippo ad un’anziana signora (Di domenica 19 aprile 2020) Il furto di una collanina d’oro è presto degenerato in una situazione ben più tesa. Intorno alle 14 di questa domenica 19 aprile, la periferia di Torino è stata movimentata da una serie di scontri fra polizia e gruppi anarchici, stando alle prime indiscrezioni. Tante persone affacciate ai balconi hanno inoltre preso di mira le forze dell’ordine con forti grida, mentre Corso Giulio Cesare, teatro degli scontri, si riempiva di persone, in barba alle misure di sicurezza in vigore durante l’emergenza Coronavirus. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’Esercito. Il furto ai danni di un’anziana Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti sono intervenuti per arrestare due rapinatori, dopo aver ricevuto una segnalazione su un furto ai danni di un’anziana che passeggiava per strada. I malviventi si sarebbero ... Leggi su thesocialpost Torino - scontri tra polizia e anarchici dopo lo scippo ad un’anziana signora

Scontri tra polizia e antagonisti nel cuore di Torino

