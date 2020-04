Torino | rider circondato e pestato da rapinatori stranieri

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Federico Garau Il nigeriano è stato aggredito e rapinato del portafogli da una banda di: solo un nigeriano pregiudicato e irregolare è stato fermato dagli agenti. Durante le fasi di identificazione sono emersi i precedenti anche del, già colpito tra l'altro da un decreto di espulsione mai ottemperato Accerchiato ed aggredito con violenza da trementre stava effettuando una consegna per lavoro a, alnigeriano vengono rubati i soldi che aveva con sè: solo uno deiviene fermato, ed è risultato essere un suo connazionale pluripregiudicato. Ma non si tratta dell'unica coincidenza, dato che lo stesso raider aveva dei precedenti a causa dei quali era stato colpito da decreto di espulsione mai ottemperato, divenendo per questo motivo clandestino sul territorio nazionale. Secondo quanto riportato dai ...