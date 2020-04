FMCastaldo : Caro Direttore #Mentana, smentire una fake news di due sobillatori che destabilizza un intero paese mentre infuria… - Marcozanni86 : Sulle menzogne il Fogno fa sempre scuola: ancora una volta ricordiamo allo smemorato che i nemici del loro fogno eu… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus… - tuttonapoli : Primo Ministro Portogallo: 'Ripresa calcio a giugno e luglio. Al vaglio varie idee per i tifosi...' - rexanthos : @Apndp Penso che dovremmo parlare non di leader (che tutto sommato in italiano si traduce dux) e nemmeno di grande,… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Ministro Coronavirus, primo ministro Portogallo: "Calcio a giugno e luglio, più soluzioni per i tifosi" TUTTO mercato WEB Coronavirus, Conte: “Ripresa delle attività produttive per il 4 maggio”

Giuseppe Conte, Primo Ministro italiano, ha parlato di una possibile riapertura per il 4 maggio delle attività produttive. Coronavirus Italia, Conte: “Riapertura per il 4 maggio” “Si è da poco ...

Primo Ministro Portogallo: "Ripresa calcio a giugno e luglio. Al vaglio varie idee per i tifosi..."

Il primo ministro Antonio Costa, in un'intervista al settimanale Expresso ha svelato che il calcio portoghese potrebbe tornare presto a giocarsi Il primo ministro Antonio Costa, in un'intervista al ...

