Per la prima volta dopo 40 giorni non ci sono feretri nella chiesa del cimitero di Bergamo (Di domenica 19 aprile 2020) Per la prima volta negli ultimi 40 giorni non ci sono feretri nella chiesa del cimitero di Bergamo che attendono la sepoltura o la cremazione. a darne l'annuncio su twitter lo stesso sindaco ​Giorgio Gori: "La chiesa del cimitero di #Bergamo vuota. Finalmente".​ E sotto le sue parole, la foto della chiesa 'vuota', senza i feretri che nei giorni peggiori sono stati anche 140, ospitate lì, in attesa. E a fare weco a Gori anche l'assessore ai servizi cimiteriali Giacomo Angeloni. “La chiesa del cimitero è stata per più di 40 giorni un chiodo fisso - ha scritto in un post Facebook -: ospitava le bare in attesa di sepoltura o cremazione. Abbiamo deciso di non pubblicare le immagini soprattutto per rispettare il dolore dei tanti familiari che non potevano salutare i loro cari. Oggi è vuota. ... Leggi su agi Coronavirus - il cardiologo in trincea : “finalmente abbiamo scoperto la verità - sbagliavamo tutto seguendo la Cina. Non serve la terapia intensiva - si cura prima”

Le imprese del Nord premono - ma Conte frena sulle riaperture : non prima del 4 maggio

Medico e futura mamma in prima linea contro il Coronavirus : “Non sono un’eroina - lo faccio per voi” (Di domenica 19 aprile 2020) Per lanegli ultimi 40non cideldiche attendono la sepoltura o la cremazione. a darne l'annuncio su twitter lo stesso sindaco ​Giorgio Gori: "Ladeldi #vuota. Finalmente".​ E sotto le sue parole, la foto della'vuota', senza iche neipeggioristati anche 140, ospitate lì, in attesa. E a fare weco a Gori anche l'assessore ai servizi cimiteriali Giacomo Angeloni. “Ladelè stata per più di 40un chiodo fisso - ha scritto in un post Facebook -: ospitava le bare in attesa di sepoltura o cremazione. Abbiamo deciso di non pubblicare le immagini soprattutto per rispettare il dolore dei tanti familiari che non potevano salutare i loro cari. Oggi è vuota. ...

PaoloGentiloni : #Italia ha affrontato per prima in Europa il #Covid_19. Guadagnando solidarietà e rispetto. Non disperdiamo questo… - Capezzone : +Oggi su @LaVeritaWeb+ Slitta tutto: la richiesta di sforamento e quindi il decreto aprile (che arriverà...a maggio… - myrtamerlino : #Oms dà per certa la seconda ondata dell’epidemia, è altrettanto certo che gli alibi dati alla politica non varrebb… - oppositeofsun : da quando ho visto l’esibizione di singularity per la prima volta non sono più la stessa persona - grillimarco77 : @ComeUnaCarezza Noooo Prima te sussurravi pensieri alla tua Anima, ora quella a voce alta é già la tua Anima che ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Coronavirus,? Governatore Veneto Zaia: "Spero ci siano segnali per riapertura prima del 4 maggio" Rai News Coronavirus, primo focolaio a Madeira: zona rossa a 20 km da casa di Cristiano Ronaldo

Il video, qui in basso, mostra il momento in cui Alicia spegne la sua particolarissima candelina. La famiglia Aveiro si è radunata per il compleanno di Alicia… Leggi ...

Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio'. Ricciardi Oms : 'Troppo presto per fase 2'

Piano nazionale omogeneo per tutte le regioni', dice il premier. Che annuncia un accordo con i governatori: 'Dovrebbe garantirci condizioni di. Prima il premier ha fatto il punto sulla diffusione del ...

Il video, qui in basso, mostra il momento in cui Alicia spegne la sua particolarissima candelina. La famiglia Aveiro si è radunata per il compleanno di Alicia… Leggi ...Piano nazionale omogeneo per tutte le regioni', dice il premier. Che annuncia un accordo con i governatori: 'Dovrebbe garantirci condizioni di. Prima il premier ha fatto il punto sulla diffusione del ...