La proposta di un consulente finanziario: “Mille euro a tutti con la moneta complementare” (Di domenica 19 aprile 2020) Salvo Cincotta, consulente che si occupa di crisi di impresa, suggerisce una soluzione alla crisi del coronvirus. Mille euro in valuta complementare da utilizzare per le prime necessità. “Mille euro al mese per tutti per evitare la crisi economica del paese senza costi aggiuntivi per il governo. Un’idea che ci farebbe risparmiare gli interessi da pagare alla Comunità europea. Gli eurocrediti, si autofinanziano nei vari passaggi, fino alla totale estinzione del credito stesso”. Ecco il video integrale. L'articolo La proposta di un consulente finanziario: “Mille euro a tutti con la moneta complementare” Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia Ricciardi consulente Coni : “La proposta : giocare il resto del campionato al Centro-Sud” (Di domenica 19 aprile 2020) Salvo Cincotta,che si occupa di crisi di impresa, suggerisce una soluzione alla crisi del coronvirus. Millein valuta complementare da utilizzare per le prime necessità. “Milleal mese perper evitare la crisi economica del paese senza costi aggiuntivi per il governo. Un’idea che ci farebbe risparmiare gli interessi da pagare alla Comunitàpea. Glicrediti, si autofinanziano nei vari passaggi, fino alla totale estinzione del credito stesso”. Ecco il video integrale. L'articolo Ladi un: “Millecon lacomplementare” Secolo d'Italia.

SecolodItalia1 : La proposta di un consulente finanziario: “Mille euro a tutti con la moneta complementare” - ilveggente_it : Walter Ricciardi è membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus e cons… - Massimo53502343 : @RobertoRenga @giannidoc12 @ho_detto_no @silviabar12 In queste settimane lo scontro tra regioni e governo centrale… - pontellif : Uscita 100 minuti al giorno senza scatto al primo incontro per soli 14,5 €/mese.... La Proposta innovativa di Col… -

Ultime Notizie dalla rete : proposta consulente Coronavirus, la proposta di Wanda Ferro: 'Uno Spallanzani anche in Calabria' Strill.it Le proposte alla Regione Lazio di Cia, Confagricoltura e Copagri per il comparto agricolo-vitivinicolo-olivicolo

La proposta messa sul tavolo dalle organizzazioni agricole è ... Le organizzazioni agricole hanno anche chiesto la partenza del bando della consulenza e lo scorrimento della graduatoria della misura 6 ...

LAZIO, GLI ANDROLOGI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER UNA QUARANTENA SICURA. ECCO TUTTI I CONSIGLI UTILI

Queste e altre indicazioni, già proposte al Ministero della Salute, arrivano dalla Società Italiana di Andrologia (SIA), che per chiarire tutti i dubbi sulla sessualità prosegue il servizio telefonico ...

La proposta messa sul tavolo dalle organizzazioni agricole è ... Le organizzazioni agricole hanno anche chiesto la partenza del bando della consulenza e lo scorrimento della graduatoria della misura 6 ...Queste e altre indicazioni, già proposte al Ministero della Salute, arrivano dalla Società Italiana di Andrologia (SIA), che per chiarire tutti i dubbi sulla sessualità prosegue il servizio telefonico ...