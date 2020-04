La bufala della tabella Ansa con il calendario delle riaperture per la fase 1, 2 e 3 (Di domenica 19 aprile 2020) In tantissimi hanno ricevuto – e condiviso via chat – una presunta tabella riaperture Ansa in cui si fa riferimento a un calendario con il programma di riaperture per lo sviluppo della fase-2 e della fase-3. Oltre a essere una infografica lontana dalla realtà – dato che non è stato ancora deciso nulla in merito -, la fake news è stata articolata mettendo in basso anche il logo della famosa agenzia di stampa, costretta a smentire la paternità di quel documento e ad annunciare misure legali nei confronti di chi l’ha diffusa. LEGGI ANCHE > La bufala dei colloqui tra Palazzo Chigi e Quirinale per una «task force per la ricostruzione» guidata da Mario Draghi Il governo, insieme alla task force guidata da Vittorio Colao (che dovrà fornire indicazioni all’Esecutivo, non dare un calendario di riaperture) e al ... Leggi su giornalettismo La bufala di Salvini e della foto di Mussolini

La bufala del ritorno alla normalità e della fine delle limitazioni il 31 marzo 2021

800mila mascherine nel Lazio - presto altre 6 milioni. Zingaretti : “Cade bufala della destra” (Di domenica 19 aprile 2020) In tantissimi hanno ricevuto – e condiviso via chat – una presuntain cui si fa riferimento a uncon il programma diper lo sviluppo-2 e-3. Oltre a essere una infografica lontana dalla realtà – dato che non è stato ancora deciso nulla in merito -, la fake news è stata articolata mettendo in basso anche il logofamosa agenzia di stampa, costretta a smentire la paternità di quel documento e ad annunciare misure legali nei confronti di chi l’ha diffusa. LEGGI ANCHE > Ladei colloqui tra Palazzo Chigi e Quirinale per una «task force per la ricostruzione» guidata da Mario Draghi Il governo, insieme alla task force guidata da Vittorio Colao (che dovrà fornire indicazioni all’Esecutivo, non dare undi) e al ...

giornalettismo : No, non esiste una confezione di #Nutella corredata da un coltellino di plastica nel tappo - Lunababaccetto : RT @ArmyRenzi: @ImolaOggi Sondaggio'bufala'di un regime cattocomunista mafioso in implosione,nefasto,nato da guerra civile cruenta che diff… - AdryWebber : RT @ArmyRenzi: @ImolaOggi Sondaggio'bufala'di un regime cattocomunista mafioso in implosione,nefasto,nato da guerra civile cruenta che diff… - marialetiziama9 : RT @ArmyRenzi: @ImolaOggi Sondaggio'bufala'di un regime cattocomunista mafioso in implosione,nefasto,nato da guerra civile cruenta che diff… - Tizzy44196287 : RT @ArmyRenzi: @ImolaOggi Sondaggio'bufala'di un regime cattocomunista mafioso in implosione,nefasto,nato da guerra civile cruenta che diff… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala della Coronavirus, ecco le 10 bufale più diffuse Adnkronos Coronavirus, Fontana su morti nelle Rsa: "La nostra delibera è uguale a quella del Lazio"

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Lombardia, Fontana: Delibera Rsa uguale a quella del Lazio | Sky TG24 ...

Coronavirus, Zingaretti ribatte a Fontana sui contagi nelle rsa: "Il Lazio non è come in Lombardia"

Così la Regione guidata da Nicola Zingaretti replica al governatore della Lombardia Attilio Fontana, invitandolo "prima di accusare" a informarsi "bene". Lo fa con una nota nella quale sottolinea che ...

Leggi su Sky Tg24 l’articolo Coronavirus Lombardia, Fontana: Delibera Rsa uguale a quella del Lazio | Sky TG24 ...Così la Regione guidata da Nicola Zingaretti replica al governatore della Lombardia Attilio Fontana, invitandolo "prima di accusare" a informarsi "bene". Lo fa con una nota nella quale sottolinea che ...