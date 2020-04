I giocatori della Roma: «Taglio stipendi per aiutare società a ripartire al meglio» (Di domenica 19 aprile 2020) In una lettera indirizzata al CEO Guido Fienga, gli atleti della Roma hanno dichiarato: “Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall’emergenza Covid-19. “Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per … L'articolo I giocatori della Roma: «Taglio stipendi per aiutare società a ripartire al meglio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Calcio - i giocatori della Roma rinunciano a quattro mesi di stipendio

