Firenze Tubo Parlante | sostegno ai genitori con occasioni educative virtuali

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 19 aprile 2020) I numerosi video realizzati dal personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia messi a disposizione delle famiglie grazie ad un canale YouTube dedicato. Il canale si chiama “” ed è a servizio di tutte le famiglie per intrattenere i bambini della fascia zero-sei anni con materiale didattico preparato dal personale dei servizi all’infanzia. I video contengono idee e guide per attività da svolgere, video tutorial e racconti. Ci sono inoltre in programma appuntamenti di aggiornamento quotidiani (alle 10.30 con quattro nuovi video), a cui si aggiungono, il venerdì e il sabato, video con le ricette dei cuochi da realizzare in famiglia con i bambini. Il canale è in progress e si arricchirà di nuove offerte. “Il personale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia del Comune di– ...