Coronavirus in Campania, provincia di Napoli l’area più colpita (Di domenica 19 aprile 2020) Resta il territorio metropolitano di Napoli il più colpito dall’emergenza Coronavirus in Campania. A confermarlo è il quotidiano bollettino dell’Unità di Crisi Regionale aggiornato alle 23:59 del 18 aprile. Nell’area del capoluogo di regione si registrano, infatti, 2.159 casi. Di questi 833 a Napoli città e 1326 nella provincia. Nel resto del territorio regionale questa la fotografia: nella provincia di Salerno si contano 607 casi, in quella di Avellino 427, a Caserta 397 e a Benevento 170. In fase di verifica da parte della Asl ci sono, attualmente, 269 casi. Il totale dei positivi, sempre secondo l’Unità di Crisi, ammonta a 4.029 casi, quello dei deceduti a 304 e, infine, quello dei guariti a 703 così suddivisi: 589 totalmente guariti e 114 clinicamente guariti dall’inizio dell’emergenza sono stati ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la scienziata Colao dice stop al lockdown in Campania

Il 19 aprile, secondo i dati comunicati dalla Protezione civile, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è arrivato a 178.972 ... 4.321 nel Lazio, 3.022 in Campania, 1.971 nella ...

Ma è chiaro che i territori sono il punto di tenuta. E non aiuta la cacofonia di voci dei presidenti da chi come Luca Zaia che chiede di «allentare subito tutto» a Vincenzo De Luca pronto a ribadire ...

