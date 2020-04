Coronavirus, Aosta: calano i contagi, ma sempre più pazienti contraggono il virus in ospedale, nonostante le misure (Di domenica 19 aprile 2020) Sono una quindicina i pazienti dell’ospedale Parini di Aosta che hanno contratto il Coronavirus durante la degenza e sono stati trasferiti in reparti Covid. Il dato, relativo alle ultime due settimane, e’ stato fornito dall’infettivologo Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell’ospedale valdostano. “La scorsa settimana abbiamo avuto 3-4 casi – spiega Catania – e il fenomeno e’ in aumento nonostante quasi tutto il personale del Parini sia protetto”. “Complessivamente – aggiunge – il contagio e’ in calo, si riducono i ricoveri e i casi gravi anche grazie all’uso di nuovi medicinali gia’ a casa per impedire l’aggravamento”. Per l’ospedale, dopo la fase di emergenza, nei prossimi giorni iniziera’ la ‘fase due’ con una riorganizzazione dei reparti. ... Leggi su meteoweb.eu Valle d’Aosta - Nonna Nina guarisce dal Coronavirus insieme al nipote nel giorno del compleanno

Coronavirus - Aosta : raddoppiati i morti tra marzo e aprile

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti - morti raddoppiati ad Aosta nel 2020 (Di domenica 19 aprile 2020) Sono una quindicina idell’ospedale Parini diche hanno contratto ildurante la degenza e sono stati trasferiti in reparti Covid. Il dato, relativo alle ultime due settimane, e’ stato fornito dall’infettivologo Alberto Catania, responsabile dei reparti Covid dell’ospedale valdostano. “La scorsa settimana abbiamo avuto 3-4 casi – spiega Catania – e il fenomeno e’ in aumento nonostante quasi tutto il personale del Parini sia protetto”. “Complessivamente – aggiunge – ilo e’ in calo, si riducono i ricoveri e i casi gravi anche grazie all’uso di nuovi medicinali gia’ a casa per impedire l’aggravamento”. Per l’ospedale, dopo la fase di emergenza, nei prossimi giorni iniziera’ la ‘fase due’ con una riorganizzazione dei reparti. ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,2% Region… - repubblica : Aosta: a 102 anni festeggia il compleanno con la guarigione dal Coronavirus [aggiornamento delle 08:43] - ecomstation1 : RT @anBenedetti: Se non vado errato, oggi è la prima volta in cui NESSUNA regione aggiunge pazienti in terapia intensiva Vs. ieri: - Basil… - luigibertschy : RT @AnsaValledAosta: Coronavirus: in Valle d'Aosta consentita coltivazione orti. Ordinanza del presidente della Regione #ANSA - domalex82 : Oggi ZERO decessi in Sardegna, 1 in Molise, Basilicata, Umbria, Lazio e Val D'Aosta, 2 in Calabria e Puglia, 3 in F… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Aosta Coronavirus: aumentano ancora contagiati in Valle d'Aosta Agenzia ANSA Contagi e decessi continuano a frenare

Sono queste due delle cifre diramate dal Dipartimento della Protezione civile sulla diffusione nel Paese dell'epidemia coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre ... 844 in Calabria, 562 ...

Consiglio Valle boccia il taglio degli stipendi. Rete Civica: egoismo incomprensibile

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha fatto "una brutta figura" votando ... cioè i firmatari della proposta contenuta in un emendamento alla legge sulle misure anticrisi straordinarie ...

Sono queste due delle cifre diramate dal Dipartimento della Protezione civile sulla diffusione nel Paese dell'epidemia coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre ... 844 in Calabria, 562 ...AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha fatto "una brutta figura" votando ... cioè i firmatari della proposta contenuta in un emendamento alla legge sulle misure anticrisi straordinarie ...