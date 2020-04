Antonella Elia: confessione eclatante da parte di Patrick Ray Pugliese (Di domenica 19 aprile 2020) Il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Patrick Ray Pugliese ha parlato di Antonella Elia e del suo carattere alquanto difficile Fonte Instagram – Antonella .fanpageTra i personaggi che hanno maggiormente animato il Grande Fratello Vip c’è senz’ombra di dubbio Antonella Elia. L’attrice e showgirl torinese si è mostrata in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più fragili e suscettibili. Proprio di questi aspetti ha parlato Patrick Ray Pugliese, che a Fanpage ha svelato un retroscena decisamente significativo in tal senso. Parlando della loro furiosa lite avvenuta al GF (in cui la Elia lo aveva accusato di averla spinta), il monegasco ha rilevato di una suo colloquio con la psicologa della casa: “Antonella è una persona stravagante, complicata e con un carattere a dir poco lunatico. ... Leggi su chenews Antonella Elia con questo look - non sembra neppure lei (FOTO)

PATRICK RAY PUGLIESE VS ANTONELLA ELIA/ "Per psicologa GF non sta bene" poi smentisce

