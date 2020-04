Viabilità Roma Regione Lazio del 18-04-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 18 APRILEORE 15.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO IL SERVIZIO TRENO LEONARDO EXPRESS CHE COLLEGA L’AEROPORTO DI FIUMICINO CON LA STAZIONE TERMINI E VICEVERSA, È SOSPESO RIMANE INVARIATO IL SERVIZIO TRENO REGIONALE LINEA FL1 CON PARTENZE OGNI ORA DA E PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO. MENTRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO LA CIRCONE E’INTERROTTA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI FINO A DOMANI ...