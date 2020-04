Ronaldinho ai domiciliari in un hotel di lusso: “Datemi un pallone e una stanza per giocare” (Di sabato 18 aprile 2020) Ronaldinho ha avuto la possibilità di lasciare il carcere paraguaiano in cui era detenuto per falsificazione di documenti e ha ottenuto gli arresti domiciliari che sta scontando in un lussuoso hotel paraguaiano. Il direttore della struttura ha rivelato alcuni retroscena sull'ex calciatore, in primis quello relativo alle sue particolari richieste. Leggi su fanpage Ronaldinho ai domiciliari - la rivelazione : “ha fatto una sola richiesta…”

Dopo il pagamento della cauzione da 1.6 milioni di dollari Ronaldinho ha avuto la possibilità di lasciare il carcere paraguaiano, in cui era detenuto per falsificazione di documenti. L'ex campione di ...

ASUNCIÓN (Paraguay) - Ronaldinho continua la sua "detenzione dorata" ai domiciliari nell'Hotel Palmaroga di Asunción (quattro stelle e mezza). La scorsa settimana, il giudice Gustavo Amarilla ha ...

