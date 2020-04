Riceviamo dal Comune di Cariati e pubblichiamo | Pretriage | tenda non ancora attivata

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 18 aprile 2020) Le piccole e medie imprese non intendono “morire” per colpa della inattività dovuta all’effetto Coronavirus e chiedono sostegno economico alla Stato per la ripartenza. Dal versante sanitario,non tutto funziona per raddrizzare la barca ed evitare di farla affondare. Non passa giorni senza un richiamo alle Istituzioni per dei ritardi che pregiudicano la salute dei cittadini per effetto del COVID-19. A proposito di quest’ultima nota, daldi: “Richiesta ed installata ormai da più di un mese (era il 13 marzo scorso) ladel pre-triage, posizionata all’esterno del Punto di Pronto intervento del CAPT di, non èstata resa operativa. Non è dato sapere, ad oggi, quale sia il motivo del ritardo nell’attivazione da parte dell’dell’ASP di ...