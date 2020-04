Provenzano risponde a De Luca | “Siamo noi che aspettiamo delle risposte dalla Regione”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Piuttosto chiaro e diretto l’affondo del presidente della Regione Campania Deal Ministronella diretta social di ieri, quando ha sottolineato che “di questi tempi non ci possiamo prendere il lusso di perdere 5 mesi per un timbro, come avviene con il ministero del Mezzogiorno” Ma anchenon ha perso tempo perre, come riporta il Mattino «Desarà molto impegnato e forse non avrà avuto modo di parlare coi suoi uffici e sollecitarli ad adempiere agli obblighi amministrativi previsti che il mio ministero ha richiesto da tempo, su cui ha il dovere di verificare e controllare e non di mettere timbri. Non so come funziona la sua amministrazione: la mia, in generale, vorrei dirglielo, lavora e non mette timbri» Per il Ministro la situazione ovviamente è differente da quella raccontata da De ...