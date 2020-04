In Italia l’indice di trasmissione del contagio è sceso a 0 | 8 Ecco cosa significa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 aprile 2020) Da settimane il cosiddetto ‘indice diR0 (“erre con zero”) o “numero di riproduzione di base”, per usare le parole dell’Istituto superiore di sanità (Iss), è tenuto sotto controllo dagli esperti. In numero, come spiega l’Iss “rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente”. Un parametro che misura quindi la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. A che punto siamo in? “Dal punto di vista matematico sarà possibile ritenere di averla avuta vinta contro il coronavirus soltanto quando il valore dell’R0 sarà inferiore a 1”, aveva spiegato qualche giorno fa il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. ...