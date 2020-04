Finito il lockdown, ci sarà il boom dell'auto (nuova). È caccia all'affare (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo due mesi di vendite quasi a zero, secondo i dati diffusi dagli analisti, il settore automotive avrà un balzo. L'80 per cento degli acquirenti sceglierà auto nuove, ibride. Solo il 4,2 per cento delle persone punterà sull'usato sicuro. Perché le case automobilistiche punteranno tutte su forti sconti. Ma quale ansia da ripresa e ipotesi di come sarà il dopo Covid19, chi pensa all'auto nuova c'È eccome. Secondo i dati diffusi dagli analisti del comparto automotive italiano solo il 4,2% di coloro che hanno pensato di cambiare auto alla ripresa delle attività hanno guardato il mercato dell'usato, quasi l'80%, seppure cercando di ridurre la spesa, guarda invece alle offerte del nuovo, mentre la restante percentuale al noleggio a lungo termine ed ad altre formule. Insomma chi prima del lockdown pensava di acquistare un'auto nuova lo ... Leggi su panorama FINITO IL LOCKDOWN - CI SARA' IL BOOM DELL'AUTO (NUOVA). E' CACCIA ALL'AFFARE

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’annuncio di Zaia : “Per noi il lockdown è finito”

Ultime Notizie dalla rete : Finito lockdown Finito il lockdown, ci sarà il boom dell'auto (nuova). È caccia all'affare Panorama Covid-19 e lockdown: come riaprire senza ricadere

Se, però, continuassimo a fare i galli di Renzo, finiremo come polli divorati, socialmente ed economicamente, dal virus. PS: Finito e messo in rete l’articolo abbiamo scoperto che il Presidente ...

Coronavirus, Palazzo Chigi: no allentamento misure prima del 3 maggio. Intesa con Regioni

Nessun allentamento delle misure prima del 3 maggio, un piano che prevede una ripartenza in condizioni di massima sicurezza e un'intesa tra il governo e le Regioni per avere delle linee guida nazional ...

