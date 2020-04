Coronavirus | funerali in diretta streaming | l’ultimo abbraccio è virtuale

Avvenire_Nei : #Coronavirus Messe e funerali: le proposte della Cei per la riapertura - reportrai3 : New York. A Hart Island, l’isola di fronte al Bronx, decine di bare vengono sepolte una accanto all’altra, in fosse… - PdFSardegna : RT @interrisnews: Don #Maffeis (#Cei): 'Troppe persone stanno #soffrendo perché la #morte di un caro oggi è come un sequestro di persona. D… - BeliceIt : Coronavirus, la Cei: “Torniamo a dire messa. Sì a matrimoni e funerali” - Rock42719224 : RT @ElioLannutti: 'Prezzi assurdi per i funerali mai fatti dei nostri cari'. La denuncia. Oltre il dolore immenso per la perdita dei propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus funerali I funerali ai tempi del Coronavirus: come cambia l'ultimo saluto La7 Messe e riti funebri, vescovi lavorano a fase 2

certamente è più facile celebrare una messa o un funerale, piuttosto che un battesimo o un matrimonio nei medesimi modi in cui si celebravano prima dell'emergenza coronavirus - osserva don Ivan ...

Funerale ai tempi del coronavirus: kit infettivo 200 euro, 560 per lo spostamento della salma…totale 4500

950 euro per un funerale che non c’è mai stato e 560 euro per l’uscita della salma dal Comune di Milano. Tre voci comprese nella nota spese firmata dalle pompe funebri – totale 4500 euro compresa la ...

