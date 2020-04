Victoria Beckham | 46 anni con un party online | «Alzate la musica e ballate con me»

(Di venerdì 17 aprile 2020) Victoria Beckham festeggerà i suoi primi 46 anni con un party inclusivo, senza bei vestiti né ospiti blasonati. Posh Spice, un compleanno da trascorrere in quarantena, ha deciso di celebrare il traguardo con una festa in diretta su Instagram. L’appuntamento è per le 20, fuso orario di Londra.

