SONDAGGI POLITICI Lega scende al 28 | 5% | Ue | fiducia crolla al 25%

fanpage : È boom di consensi per Giuseppe Conte - Agenzia_Italia : #Supermedia dei sondaggi - a cura di @you_trend Nelle ultime due settimane è tornata a calare la Lega. Nuovo recor… - fanpage : Sondaggi, Conte batte Merkel e Macron: governo italiano è più apprezzato durante emergenza #14aprile - RunPierwork13 : RT @rotre54: - rotre54 : -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGI POLITICI

La Supermedia dei sondaggi politici stilata da YouTrend/Quorum per Agi tradizionalmente raccoglie le intenzioni di voto dei principali istituti demoscopici (Emg, Ipsps, Ixè, Swg e Tecné questa ...E Luigi Di Maio in seconda, per la prima volta davanti a Matteo Salvini. Lo rivela l’ultimo “cruscotto” settimanale di Ipsos sul gradimento dei leader politici. Nella rilevazione però non è incluso il ...