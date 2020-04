Sarri | “Sono stato fischiato a Napoli dove ho dato tutto La Juve non è favorita dagli

Leggi su 2anews

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il tecnico bianconero Maurizioha parlato dei fischi ricevuti aè tornato quest’anno per la prima volta da ex. “Da quando sono alladue cose mi hanno colpito, il grande amore e l’altrettanto diffuso odio nei nostri confronti. Queste cose ci cominciano a capire per davvero quando si vive il mondo. E quando dall’esterno sei odiato quasi da tutti ti attacchi all’interno e diventi gobbo”. Così Maurizio, nella diretta social ‘A casa con la’ a cura del canale Jtv bianconero. “Si dice lasemprearbitri, e poi guardi i numeri e ne vengono fuori di impressionanti in un’altra direzione”. Il tecnico bianconero ha parlato dei fischi aè tornato quest’anno per la prima volta da ex. “Mi hannonella città in cui sono ...