Ridere è il nuovo singolo Pinguini Tattici Nucleari, la fine di una relazione tra singhiozzi che un po’ fanno ridere (Di venerdì 17 aprile 2020) Si intitola Ridere il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano segue il rilascio di Ringo Starr, la canzone che ha portato i Pinguini Tattici Nucleari ad occupare il terzo posto al Festival di Sanremo 2020, alle spalle di Diodato e di Francesco Gabbani. Ridere è estratto dall'album Fuori Dall'Hype Ringo Starr, certificato disco d'oro. “A un certo punto della vita due persone si lasciano ma il cane che hanno adottato insieme continua ad esserci, così come la cronologia delle ricerche fatte insieme su Internet, gli oggetti comprati durante i viaggi, le gag della serie TV sulla quale si rideva insieme fino alle lacrime - racconta Riccardo Zanotti - Ci sono tante cose che testimoniano l’esistenza di una relazione, e con esse la sua importanza, e che tra i singhiozzi… un po’ ... Leggi su optimagazine Carlotta Mantovan nuovo amore e cambio look : l’ex moglie di Frizzi torna a sorridere (Di venerdì 17 aprile 2020) Si intitolaildei, disponibile da oggi in radio e in digitale. Il brano segue il rilascio di Ringo Starr, la canzone che ha portato iad occupare il terzo posto al Festival di Sanremo 2020, alle spalle di Diodato e di Francesco Gabbani.è estratto dall'album Fuori Dall'Hype Ringo Starr, certificato disco d'oro. “A un certo punto della vita due persone si lasciano ma il cane che hanno adottato insieme continua ad esserci, così come la cronologia delle ricerche fatte insieme su Internet, gli oggetti comprati durante i viaggi, le gag della serie TV sulla quale si rideva insieme fino alle lacrime - racconta Riccardo Zanotti - Ci sono tante cose che testimoniano l’esistenza di una, e con esse la sua importanza, e che tra i singhiozzi… un po’ ...

