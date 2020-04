LND, Sibilia: «Potremmo giocare a porte aperte» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, è intervenuto ai microfoni di “Tutti convocati”, programma in onda su Radio 24. Sibilia ha parlato della situazione del calcio dilettantistico alla luce dell’emergenza Coronavirus, a cominciare dalle parole del ministro dello Sport, Vincenzo padafora. «Condivido le parole di ieri di Spadafora, mi rifaccio però anche ad … L'articolo LND, Sibilia: «Potremmo giocare a porte aperte» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Lnd - gli auguri istituzionali dei presidenti Cosimo Sibilia e Carmine Zigarelli

Sibilia “Lnd provera' a ripartire - preoccupa il futuro”

La LND si ferma fino al 3 aprile - Sibilia “Salute al primo posto” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo, è intervenuto ai microfoni di “Tutti convocati”, programma in onda su Radio 24.ha parlato della situazione del calcio dilettantistico alla luce dell’emergenza Coronavirus, a cominciare dalle parole del ministro dello Sport, Vincenzo padafora. «Condivido le parole di ieri di Spadafora, mi rifaccio però anche ad … L'articolo LND,: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GiusvaPulejo : RT @giallorossiME: È stato approvato dalla Camera un ordine del giorno, che impegna il Governo a fare in modo che il risparmio sui costi de… - giallorossiME : È stato approvato dalla Camera un ordine del giorno, che impegna il Governo a fare in modo che il risparmio sui cos… - PassioneMessina : Questo è il link - PassioneMessina : I club dilettanti -dalla LND in giù- dovrebbero ricevere una quota economica che gli consenta di poter dare respiro… - RivieraSportit : Calcio. Il Presidente della LND Cosimo Sibilia incontrerà i medici: 'Campionati da terminare? Dobbiamo avere tutte… -