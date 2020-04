Laura Pausini | Fiorello | Gianna Nannini e gli altri | «Non dimenticatevi dei nostri

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’appello arriva forte e chiaro, e non potrebbe essere più efficace: non dimentichiamoci di tutti i lavoratori dello spettacolo in un momento in cui il lavoro si fa sempre più incerto visto lo slittamento di tutti i concerti e gli show di almeno un anno. Ricordarsi delle centinaia di persone che lavorano davanti e dietro le quinte nella realizzazione di questi spettacoli, dai tecnici alle maestranze, dai musicisti agli insegnanti, è il messaggio che diversi artisti stanno lanciando e sottoscrivendo in queste ore per far sì che il governo non si dimentichi di loro. La prima a pronunciarsi in merito è stata Laura Pausini, seguita a ruota da Gianna Nannini, da Fiorella Mannoia, da Giorgia, da Alessandra Amoroso, da Elisa, da Fiorello, da Paola Cortellesi, da Marco Masini, da Paola Turci, da Umberto Tozzi, da Gigi D’Alessio, da Noemi e da tanti altri performer che si stanno mobilitando per difendere i diritti di chi lavora nell’industria dell’intrattenimento e potrebbe avere difficoltà ad andare avanti senza un’entrata fissa.