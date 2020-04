(Di venerdì 17 aprile 2020) Daniel Levy, chairman del, ha contattato Mauricioperrgli di ridursi il compenso che l’argentino sta ancora percependo dopo il suo esonero avvenuto lo scorso 19 novembre, quando quattro sconfitte consecutive convinsero il direttivo del club a licenziarlo per affidare la panchina a José Mourinho. Attualmente,ha un contratto in essere con … L'articolo Ilall’esoneratodiloè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Tottenham chiede all’esonerato Pochettino di tagliarsi lo stipendio: Daniel Levy, chairman del… - CalcioFinanza : Il Tottenham chiede all’esonerato Pochettino di tagliarsi lo stipendio - kravotz : @Roxas334 @vincenzodesa Con il Tottenham hanno perso perché il signore Gesù Cristo ha toccato sulla fronte il sig… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham chiede

Calcio e Finanza

Uno dal Tottenham, ovvero Eriksen. Il tutto senza contare Moses ... I ‘Citizens’ di Guardiola potrebbero chiedere 8-10 milioni per il quasi 35enne brasiliano, una cifra elevata considerati appunto il ...Non solo mister e giocatori: i mancati incassi mettono in crisi tutti i dipendenti dei club il caso È normale che quando pensiamo al calcio ci vengano sempre in mente i top players. Ma il pallone in I ...