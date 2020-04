Brunetta spiega perché l'Italia dovrebbe trattare per usare il Mes (Di venerdì 17 aprile 2020) “O si sta con l'Europa o si sta fuori dall'Europa, magari sperando al Mes cinese”. È risoluto l'ex ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, che in un colloquio con Il Foglio dice che “questa sul Mes è davvero una ideologica, masochistica, stucchevole pantomima”. Tanto più, aggiunge, che “ne parliamo solo noi in Italia, alimentando sospetti e sfiducia nei mercati che infatti ci puniscono con lo spread”. L'esponente di Forza Italia spiega poi che “il Mes non è affatto una polpetta avvelenata” ma semmai “è uno strumento di garanzia per l'Euro e per i paesi colpiti da crisi asimmetriche-“. “Non capisco perché demonizzarlo”, chiosa. E tanto più adesso, “che è stato alleggerito dalle sue condizionalità macro” e così “ci sono ... Leggi su agi Brunetta spiega perché l’Italia dovrebbe trattare per usare il Mes (Di venerdì 17 aprile 2020) “O si sta con l'Europa o si sta fuori dall'Europa, magari sperando al Mes cinese”. È risoluto l'ex ministro della Funzione pubblica Renato, che in un colloquio con Il Foglio dice che “questa sul Mes è davvero una ideologica, masochistica, stucchevole pantomima”. Tanto più, aggiunge, che “ne parliamo solo noi in, alimentando sospetti e sfiducia nei mercati che infatti ci puniscono con lo spread”. L'esponente di Forzapoi che “il Mes non è affatto una polpetta avvelenata” ma semmai “è uno strumento di garanzia per l'Euro e per i paesi colpiti da crisi asimmetriche-“. “Non capisco; demonizzarlo”, chiosa. E tanto più adesso, “che è stato alleggerito dalle sue condizionalità macro” e così “ci sono ...

L'esponente di Forza Italia spiega poi che "il Mes non è affatto una polpetta avvelenata" ma semmai ... "spendere i fondi del Mes" oltre agli interventi di sostegno alle imprese colpite da lockdown. E ...

