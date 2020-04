Bologna, capriolo “incastrato” in un cancello: interviene la Polizia – VIDEO (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel Bolognese un capriolo “errante” è rimasto incastrato in un cancello condominiale: il VIDEO della sua liberazione sta facendo il giro del web. Un giovane esemplare di capriolo letteralmente incastrato con la pancia fra le sbarre di un cancello condominiale. E’ quanto accaduto a San Lazzaro di Savena, le cui strade semideserte hanno evidentemente convinto … L'articolo Bologna, capriolo “incastrato” in un cancello: interviene la Polizia – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel Bolognese un“errante” è rimasto incastrato in uncondominiale: ildella sua liberazione sta facendo il giro del web. Un giovane esemplare diletteralmente incastrato con la pancia fra le sbarre di uncondominiale. E’ quanto accaduto a San Lazzaro di Savena, le cui strade semideserte hanno evidentemente convinto … L'articolo“incastrato” in unlaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nel Bolognese un capriolo “errante” è rimasto incastrato in un cancello condominiale: il video della sua liberazione sta facendo il giro del web. Un giovane esemplare di capriolo letteralmente ...

La Polizia “metropolitana” libera un capriolo alla Ponticella di San Lazzaro

Nel primo pomeriggio di oggi la Polizia locale della Città metropolitana di Bologna ha effettuato il salvataggio di un capriolo presso un condominio in zona Ponticella (San Lazzaro di Savena). Un ...

Nel primo pomeriggio di oggi la Polizia locale della Città metropolitana di Bologna ha effettuato il salvataggio di un capriolo presso un condominio in zona Ponticella (San Lazzaro di Savena).