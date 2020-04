Antonella Clerici | una ‘coltellata’ per Milly Carlucci | la soffiata-bomba sulla Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) La voce è davvero molto interessante e farà decisamente piacere a tutti i suoi fan. La conduttrice televisivapotremmo vederla presto nuovamente in tv con un altro programma. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, quindi annunci ufficiali non ce ne sono stati, ma le voci sono sempre più insistenti. A rivelare questa anteprima è ‘Affari Italiani’, a firma Marco Antonellis. Per questa nuova trasmissione si sono fatti due nomi: il suo e quello di Carlo Conti. Ma a quanto sembra la Rai preferirebbe puntare per adesso su una figura femminile e quindisarebbe in vantaggio sul collega. Se da un lato la televisione pubblica italiana sta mandando in onda parecchie repliche per ovviare alle difficoltà legate alla programmazione a causa dell’emergenza sanitaria, dall’altro si sta pensando di proporre ...