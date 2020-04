Terremoto oggi in Italia 16 aprile 2020: tutte le ultime scosse | Tempo reale (Di giovedì 16 aprile 2020) Terremoto oggi 16 aprile 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 16 aprile 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: tutte LE scosse Le scosse di ieri, 15 aprile Tra le scosse registrate nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più importante è senza dubbio quella che si è verificata alle 7,35 in provincia di Avellino. Il sisma, di magnitudo 3.3, ha avuto come epicentro ... Leggi su tpi TERREMOTO OGGI PIACENZA M 3.5 E AVELLINO 3.1/ Ingv : in serata scossa m 3.5 a Casella

Terremoto Piacenza oggi 15 aprile 2020 : sisma di magnitudo 3.5 scala Richter

