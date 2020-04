Sviluppo e Territorio per Scafati | bene l’avviso del Sindaco alla Comunità magrebina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio, ed il Club ‘per’, coordinato da Giovanni Pisacane, rivolgono un appello alaffinché vengano effettuati controlli in Città per verificare il rispetto dei provvedimenti anti coronavirus. “ha fatto il primo cittadino – affermano Longobardi e Pisacane – ad emanare un avviso specifico per la Comunitàche è particolarmente numerosa a. Adesso però occorre attuare gli opportuni controlli sulper verificare che tutte le ordinanze anti covid siano rispettate. Il rischio è che, siccome vi potrebbe essere un cospicuo numero di irregolari anche tra la Comunità, i provvedimenti non vengano pienamente ...