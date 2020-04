Sergio Fermariello alla galleria Trisorio | mostra on line fino al 5 maggio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 aprile 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo, nato a Napoli il 29 aprile 1961, col suo gemello Bruno oggi noto fotografo, fin da bambino abitando nella Villa Belvedere bellissima nel lungo viale di querce e nelle terrazze sporgenti in un alto sperone su via Aniello Falcone ed il panorama, ebbe modo di conoscere il pittore Ugo Matània che pure vi abitava e di frequentare poi l’Isola di Vivara dove lo affascinavano le migrazioni degli uccelli, dove conobbe il filosofo Giorgio Punzo che vi abitava e che si adoperava in difesa del patrimonio ambientale. Il giovane frequentò poi la Facoltà di Scienze Naturali che lo soddisfaceva negli approfondimenti sulla Natura. Nel 1993 partecipò giàquarantacinquesima Biennale di Venezia. Ebbe poi modo di conoscere Lucio Amelio nel suo Studio di Piazza dei Martiri, oggi di Eduardo Cicelin, e di ...