Salvini dice che l'unica cosa che non si ferma è il suo processo il 4 luglio, ma le udienze ricominciano l'11 maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Tra le tante notizie che si stanno accumulando in questi giorni e che, in passato, avrebbero rivestito un'importanza mediatica senz'altro maggiore rispetto a quella che hanno ora, in piena emergenza coronavirus, c'è anche quella che è arrivata la convocazione a Matteo Salvini per il caso del presunto sequestro di persona sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera. L'ex ministro dell'Interno dovrà presentarsi a Catania il prossimo 4 luglio per rispondere della vicenda dei 131 naufraghi bloccati per tre giorni lo scorso luglio al largo di Augusta a bordo della nave militare, dopo l'autorizzazione a procedere concessa dal Senato. LEGGI ANCHE > Quanto piace a Salvini l'idea di Fontana di riaprire tutto in Lombardia dal prossimo 4 maggio processo Salvini, la diretta Facebook: «Tutto bloccato, ma mi convocano ...

