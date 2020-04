Riparte il Servizio civile universale: più di 23mila giovani volontari in campo per l’emergenza (Di giovedì 16 aprile 2020) Da oggi riprendono i progetti del Servizio civile universale: sono in tutto 23.000 gli operatori volontari di nuovo sul campo, che verranno impiegati direttamente nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al supporto ai comuni o con interventi di assistenza alle persone anziane e ai soggetti più fragili. Leggi su fanpage Coronavirus - il 16 aprile riparte il servizio civile per oltre 30mila volontari. Spadafora : “Riattivati progetti sospesi e al via i nuovi” (Di giovedì 16 aprile 2020) Da oggi riprendono i progetti del: sono in tutto 23.000 gli operatoridi nuovo sul, che verranno impiegati direttamente nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al supporto ai comuni o con interventi di assistenza alle persone anziane e ai soggetti più fragili.

Pura_Vida69 : RT @fanpage: Riparte il Servizio civile universale: più di 23mila giovani volontari in campo per l’emergenza #16aprile - fanpage : Riparte il Servizio civile universale: più di 23mila giovani volontari in campo per l’emergenza #16aprile - ilmetropolitan : Comunità Papa Giovanni XXIII. Covid19: riparte il servizio civile fra i più fragili - apg23_org : Riparte il #serviziocivile #apg23 fra i più fragili - InSic_it : RT @PatronatoANMIL: I progetti di servizio civile di ANMIL Onlus e Patronato ANMIL in Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia e Calabria sono sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Servizio Riparte “online” l'attività del servizio Informagiovani di Chiavari Teleradiopace Coronavirus Covid-19: Comunità Papa Giovanni XXIII, “riparte il servizio civile fra i più fragili”

118 giovani fra i 18 e i 28 anni hanno ripreso oggi il proprio impegno nei progetti di servizio civile della Comunità Papa Giovanni XXIII, rimodulati dopo l’esplosione dell’emergenza Covid-19. I ...

Confartigianato, parte la formazione a distanza

La formazione professionale riparte con le modalità previste dalla Regione nel rispetto delle direttive ministerialie Confartigianato Imprese Lucca garantisce che attraverso l'uso di piattaforme on ...

118 giovani fra i 18 e i 28 anni hanno ripreso oggi il proprio impegno nei progetti di servizio civile della Comunità Papa Giovanni XXIII, rimodulati dopo l’esplosione dell’emergenza Covid-19. I ...La formazione professionale riparte con le modalità previste dalla Regione nel rispetto delle direttive ministerialie Confartigianato Imprese Lucca garantisce che attraverso l'uso di piattaforme on ...